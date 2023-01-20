У Об’єднаних Силах ЗСУ вшанували пам'ять українських кіборгів, які обороняли Донецький аеропорт (відео)

В Україні 20 січня відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту. У Об’єднаних Силах ЗСУ наголосили, що українські кіборги ввійшли в історію героїчного протистояння російським окупантам.

Звернення генерал-лейтенанта Сергія Наєва опублікували на офіційній сторінці Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

"Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Так коротко охарактеризований час протистояння на невеличкому плацдармі. За цією лаконічною фразою стоїть 242 дні героїчних і надлюдських зусиль людей, які витримавши жорсткий натиск і шквальний вогонь, без перебільшень стали героями, стали нашою гордістю і прикладом незламності, стали прикладом мужності і нескореності. Наші відважні оборонці - це символ усього українського народу", - наголосив Наєв.

Він зауважив, що оборона аеропорту увійшла в історію російсько-української війни як сторінка героїчного подвигу. Вона тривала від 26 травня 2014 по 22 січня 2015 року. У цей період загинули понад 200 українських воїнів.

Наєв наголосив, що незламність України завжди є взірцем героїзму — "Азовсталь", важкі бої за Харків та Авдіївку, Сєвєродонецьк та Попасну. Захисники Бахмута та Соледара і зараз пишуть новий розділ доблесних вчинків.

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