У Одесі 4-річний хлопчик випав з вікна 5 поверху: дитину вдалося врятувати (відео)

У Одесі рятувальники вчасно допомогли врятувати дитину, яка випала з вікна 5 поверху.

У Малинівському районі Одеси 4-річний хлопчик випав з вікна 5 поверху. Рятувальники вчасно прибули на місце події.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

"Сьогодні, о 20:18, до Служби Порятунку надійшло повідомлення про те, що в Малиновському районі Одеси, по вулиці Героїв Крут, негайно потрібно зняти дитину з парапету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прибувши на місце події, по драбині рятувальники спустити дитину 2018 року народження та передали медикам.

"Наразі, стан хлопчика середньої тяжкості", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, що ДСНС евакуювала людей з Авдіївки Покровського району та смт. Райгородок Краматорського району.