У Одесі 5-річна дівчинка застрягла головою у металевій конструкції дитмайданчика

Дитину звільняли рятувальники.
У Одесі дитина застрягла у металевій конструкції на дитячому майданчику. 5-річна дівчинка просунула голову між металевими трубами, а вилізти назад не змогла.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС України.
Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 8 вересня, на одному із дитячих майданчиків Одеси.
"До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що п’ятирічна дівчинка просунула голову в металеву конструкцію, а от висунути - не змогла. Наші хлопці , звісно, часу не гаяли і за допомогою гідравлічних ножиць розрізали метал, звільнили дівчинку та передали в руки мамі, яка стояла тут же, поруч", - повідомили в ДСНС.
Рятувальники вкотре звернулися до батьків з проханням стежити за своїми дітьми та пояснювати їм елементарні правила безпечної поведінки.
Нагадаємо, що у Сумській області школяр не розрахував, що виріс за літо, і застряг в паркані. Дитину побачив випадковий перехожий і викликав рятувальників, які швидко розрізали прутки та звільнили школяра. Медична допомога йому не знадобилася.