У Одесі 5-річна дівчинка застрягла головою у металевій конструкції дитмайданчика

Дитину звільняли рятувальники.

У Одесі дитина застрягла у металевій конструкції на дитячому майданчику. 5-річна дівчинка просунула голову між металевими трубами, а вилізти назад не змогла.

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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС України.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 8 вересня, на одному із дитячих майданчиків Одеси.

"До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що п’ятирічна дівчинка просунула голову в металеву конструкцію, а от висунути - не змогла. Наші хлопці , звісно, часу не гаяли і за допомогою гідравлічних ножиць розрізали метал, звільнили дівчинку та передали в руки мамі, яка стояла тут же, поруч", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники вкотре звернулися до батьків з проханням стежити за своїми дітьми та пояснювати їм елементарні правила безпечної поведінки.

Нагадаємо, що у Сумській області школяр не розрахував, що виріс за літо, і застряг в паркані. Дитину побачив випадковий перехожий і викликав рятувальників, які швидко розрізали прутки та звільнили школяра. Медична допомога йому не знадобилася.

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