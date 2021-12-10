У Одесі бабці "прокачали" на вуличних тренажерах і стали зірками Мережі (відео)

Бабусі видерлися на тренажери і розім'яли

У Одесі дві бабусі на спортмайданчику розім'яли м'язи і стали зірками Мережі.

Заняття спортом двох пенсіонерок о 7 ранку зафільмували очевидці і виклали відео в місцевому пабліку "Одеса INFO".

"Заціність, що витворяють одеські бабулі", - підписав відео його автор.

На кадрах видно, як дві пенсіонерки прийшли на один із місцевих спортивних майданчиків. Кожна з них обрала для себе тренажер і заходилася розминатися, активно працюючи руками і ногами.

Користувачі Мережі позитивно відреагували на зайняття спортом бабусь.

В Одесі бабусі позаймалися на тренажерах і стали зірками Мережі

Нагадаємо, що у Кривому Розі бабуся спалила ялинку поблизу міськвиконкому.

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