У Одесі бабці "прокачали" на вуличних тренажерах і стали зірками Мережі (відео)

Бабусі видерлися на тренажери і розім'яли
У Одесі дві бабусі на спортмайданчику розім'яли м'язи і стали зірками Мережі.
Заняття спортом двох пенсіонерок о 7 ранку зафільмували очевидці і виклали відео в місцевому пабліку "Одеса INFO".
"Заціність, що витворяють одеські бабулі", - підписав відео його автор.
На кадрах видно, як дві пенсіонерки прийшли на один із місцевих спортивних майданчиків. Кожна з них обрала для себе тренажер і заходилася розминатися, активно працюючи руками і ногами.
Користувачі Мережі позитивно відреагували на зайняття спортом бабусь.
Нагадаємо, що у Кривому Розі бабуся спалила ялинку поблизу міськвиконкому.
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