У Одесі чоловік отримав 3 роки ув'язнення за вкрадений із прокуратури вогнегасник

Чоловік вкрав вогнегасник і намагався винести його з будівлі, але був помічений працівниками прокуратури.
В Одесі чоловік отримав три роки в'язниці через те, що поцупив у будівлі прокуратури вогнегасник.
Про це повідомляють в Єдиному реєстрі судових рішень.
Інцидент стався у будівлі прокуратури №3, розташованої на вулиці Черняховського у Одесі. Чоловік поцупив вогнегасник вартістю 300 гривень і намагався вийти з ним на вулицю, але його помітили працівники прокуратури.
У судовому рішенні мотиви чоловіка не сказані, але йшлося про те, що викрав він вогнегасник для особистої вигоди.
Обвинуваченого визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України. Цей строк приєднали до невідбутого за попереднім вироком і загалом чоловіка позбавлять волі на 3 роки.
Нагадаємо, що у Харківській області співробітниця "Укрпошти" поцупила пів мільйона гривень.
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