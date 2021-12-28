У Одесі чоловік отримав 3 роки ув'язнення за вкрадений із прокуратури вогнегасник

У Одесі чоловік отримав 3 роки ув'язнення за вкрадений із прокуратури вогнегасник

Чоловік вкрав вогнегасник і намагався винести його з будівлі, але був помічений працівниками прокуратури.

В Одесі чоловік отримав три роки в'язниці через те, що поцупив у будівлі прокуратури вогнегасник.

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Про це повідомляють в Єдиному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався у будівлі прокуратури №3, розташованої на вулиці Черняховського у Одесі. Чоловік поцупив вогнегасник вартістю 300 гривень і намагався вийти з ним на вулицю, але його помітили працівники прокуратури.

У судовому рішенні мотиви чоловіка не сказані, але йшлося про те, що викрав він вогнегасник для особистої вигоди.

Обвинуваченого визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України. Цей строк приєднали до невідбутого за попереднім вироком і загалом чоловіка позбавлять волі на 3 роки.

Нагадаємо, що у Харківській області співробітниця "Укрпошти" поцупила пів мільйона гривень.

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