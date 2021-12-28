У Одесі директор зоопарку перевдягнувся в тигра і хапав жінок за сідниці (відео)

Директор закладу знявся у новорічному кліпі.
У Одессі колектив зоопарку на чолі з директором вчергове здивували містян кліпом. Цього разу одеситів та гостей міста привітали з прийдешнім новим роком, а очільник закладу утнув з перевдяганням у тигра - символ Нового року 2022.
Вітальний ролик виклали в Мережу.
У кліпі директор КУ "Одеський зоопарк" перевтілився в тигра. Він заліз у вольєр, полежав на деревині, а далі, за задумкою авторів, втік з клітки.
Втікаючи, він біг алеями зоопарку, хапав жінок за сідниці і заважав відвідувачам робити селфі.
Слід зуважити, що подібні знімання у зоопарку - не новина. Тут до кожного свята готують відеокліп, де участь беруть як директор, так і працівники.
Нагадаємо, що в зоопарку Одеси персонал вирішив привабити відвідувачів, створивши ролик і фотозону до свята Геловіну. Відео знімали власними силами
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