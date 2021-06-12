У Одесі копи врятували чоловіка, який намагався скинутися з мосту (відео)

Патрульні затягнули чоловіка за перила.

У Одесі чоловік намагався скоїти суїцид. Він переліз огорожу мосту і мав намір стрибнути.

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Від фатального кроку чоловіка врятували патрульні.

Під час патрулювання міста інспектори помітили на Іванівському мосту чоловіка, який переліз через поручні й збирався стрибнути. За мить інспектори вже були біля чоловіка, однак він наказав не наближатися до нього й погрожував скоїти суїцид.

"Одесит розповів поліцейським про складні життєві обставини, які спонукали його до такого вчинку. Охоронці порядку підтримували контакт з чоловіком та просили не робити непоправного, а коли той на мить відволікся, патрульні схопили чоловіка за руки та витягли через огорожу, відтягнувши його на безпечну відстань від захисної огороди мосту", - розповідають у пресслужбі патрульної поліції.

Із "самогубцею" копи провели профілактичну розмову, а далі викликали медиків і врятованого чоловіка забрали до лікарні.

Нагадаємо, що у Харкові з мосту зняли жінку, яка, ймовірно, збиралася скоїти суїцид. Харків'янка забралася по той бік перил і стояла, тримаючись за них руками.

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