У Одесі на електропідстанції стався вибух: без світла і води залишилися 3 райони

Зараз служби намагаються відновити роботу підстанції.

У Одесі на електропідстанції "Чумка" пролунав вибух. В результаті 3 райони міста залишилися без світла і без води.

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Про це повідомляють у соцмережах.

На електропідстанції "Чумка" пролунав вибух, а далі був спалах і чорний дим. Через це знеструмило кілька районів Одеси.

Як повідомили у "Інфоксводоканалі", у зв'язку із аварією на міських електромережах знеструмлено водонасосну станцію "Головна" та адміністративну будівлю "Інфоксводоканалу", а також резервні вводи електропостачання.

"Наразі відсутній зв'язок із кол-центром та можуть спостерігатися перешкоди із водопостачанням в центральній частині міста та у Малиновському районі. Після усунення аварії спеціалістами "ДТЕК Одеські електромережі" та забезпечення електропостачання, буде відновлено подачу води у центральній частині міста. Просимо розуміння за непередбачені обставини, які виникли внаслідок погодніх умов", - повідомили у водоканалі.

Своєю чергою пресслужба ДТЕК повідомила, що через аварію відключилися трансформаторні підстанції "Чумка", "Артилерійська" і частково станція "ПЗР".

Причина знеструмлення - пошкодження із загорянням високовольтного обладнання на підстанції "Чумка". Зараз проводять оцінку пошкоджень.

Як довго триватимуть роботи із відновлення роботи електропідстанцій, невідомо. Про постраждалих в резуль

Нагадаємо, що в Боярці Київської області загорілася електропідстанція. Через це частина міста залишилася без світла.

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