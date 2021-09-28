У Одесі на вулиці чоловік оголявся перед 14-річною дівчиною і схиляв до сексу: збоченця затримали

У Одесі на вулиці чоловік оголявся перед 14-річною дівчиною і схиляв до сексу: збоченця затримали

Мама дівчинки заявила на чоловіка до поліції.

У Одесі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка за розбещення неповнолітньої. Місцевий житель на вулиці показував свої "принади" та схиляв 14-річну дівчину до статевого акта.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Одеській області.

Інцидент стався учора, 27 вересня, у дворі багатоповерхівки в Малиновському районі Одеси. Чоловік оголявся на очах у 14-річної дівчини та схиляв її до статевого зв’язку.

Неповнолітня втекла додому і одразу ж розповіла про все матері. Жінка звернулася до поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка на місці події. Правопорушнику оголосили про підозру за ч.1 ст.156 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"Зараз слідчі відділення поліції за погодженням Малиновської окружної прокуратури міста Одеси клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За розбещення неповнолітньої фігурантові загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що 50-річного мешканця Херсонської області підозрюють у розбещенні 2-річної дитини. Чоловіку вже оголосили про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дитини.

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