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У Одесі ударний дрон влучив у багатоповерхівку: зайнялась пожежа (відео)

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Одесі ударний дрон влучив у багатоповерхівку: зайнялась пожежа (відео)

Shahed / Фото: dymka.com.ua

Наразі на місці працюють фахівці.

У Одесі ударним безпілотником було пошкоджено багатоповерхівку, у будівлі зайнялась пожежа.

Про це йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА Олега кілера.

"Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються. Атака ще триває! Одесити та жителі області, дуже прошу: будьте в укриттях, не нехтуйте безпекою!", - повідомив Кіпер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі РФ знову атакувала Україну дронами, скільки БпЛА збила ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська вчергове обстріляли Херсон, що відомо про наслідки.

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Дата публікації
Перегляди
273
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