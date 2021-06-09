У Одесі викрили десяток будинків розпусти: приїжджі жінки працювали за 2000 гривень

Організаторам секс-бізнесу загрожує стаття "торгівля людьми".

Одразу десяток підпільних будинків розпусти викрили в Одесі. Салони з надання інтимних послуг розташовувались у приватних будинках та звичайних квартирах без вивісок.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

Як виявилось, загалом в них працювали понад 30 жінок, більшість з них - приїжджі. Клієнтів для них організатори бізнесу шукали в Інтренеті- там розміщували рекламу, додатково друкували визитівки з телефонами і розповсюджували їх. «Я приїжджа, давно переїхала... Мешкаю в передмісті Одеси. Надаю інтимні послуги чоловікам за винагороду у розмірі 1500 - 2000 гривень. У зв’язку з важким фінансовим становищем», - каже одна із жінок.

Скільки часу існували ці салони, слідчі не розголошують. Під час обшуків там виявили усю чорну бухгалтерію закладів.

На працівниць салонів склали адмінпротоколи та відпустили. А от організаторам секс-бізнесу загрожує стаття "торгівля людьми".

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