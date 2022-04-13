У Одесі з постаменту демонтували декораційний літак, щоб окупанти не прийняли його за бойовий (відео)

У Одесі з постаменту демонтували декораційний літак, щоб окупанти не прийняли його за бойовий (відео)

Раніше окупанти обстріляли танк-пам'ятник у Бучі.

У Одесі адміністрація ухвалила рішення про демонтаж літака-пам'ятника, щоб його не обстріляли окупанти.

Про це повідомляють в телеграм-каналі "Інформує Україна" .

"Просто зараз відбувається демонтаж декораційного літака у "Кадорі" біля 9-ї перлини. Це на випадок, щоб російські ідіоти не подумали, що він бойовий. Адже їм пофіг, які казки потім писати", - йдеться в повідомленні.

Радянський пасажирський літак Як-40 встановили серед таунхаусів в Одесі в 2016 році на місці колишнього санаторію "Росія". Нові власники пофарбували її та перетворили на арт-об'єкт.

Нагадаємо, що у Бучі під Києвом російські окупанти розгатили пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам (афганцям), бо прийняли його за бойовий танк ЗСУ.