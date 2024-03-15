У Одесі знову зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу

Станом на 17:00 15 березня стало відомо вже про 19 загиблих та 73 постраждалих від ракетного удару Росії по Одесі.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Росія не припиняє тероризувати Одесу. Станом на 17:00 вже відомо про 19 загиблих та 73 постраждалих внаслідок чергових ракетних атак ворога. Серед жертв та постраждалих — місцеві мешканці, медики, співробітники ДСНС. Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару. Правоохоронці та прокурори фіксують наслідки ще одного підступного воєнного злочину агресора. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - повідомив він.

Нагадаємо, в Одесі росіяни 15 березня застосували підступну тактику "вогневого валу", завдавши два послідовні ракетні удари по місту. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встиг в укриття.

Росія вдарила по Одесі балістичною зброєю з тимчасово окупованого Криму. Найімовірніше, це були "Іскандер-М", які зруйнували триповерхову будівлю в рекреаційній зоні, ще щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.