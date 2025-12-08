ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
9
1 хв

У одній з областей України було чути вибухи: подробиці

Через масовану атаку дронів у Сумах зникло світло, лунали вибухи.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Сьогодні ввечері в Сумах пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомили у Суспільне.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють, що зафіксовано рух БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

Також місцеві пабліки повідомляють про масовану атаку «Шахедів». Унаслідок атаки частина міста Суми залишилася без електропостачання. Наразі в області було чутно близько 11 вибухів.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання на східному напрямку фронту загинув військовий льотчик — старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.

9
