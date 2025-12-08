- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 9
- Час на прочитання
- 1 хв
У одній з областей України було чути вибухи: подробиці
Через масовану атаку дронів у Сумах зникло світло, лунали вибухи.
Сьогодні ввечері в Сумах пролунала серія потужних вибухів.
Про це повідомили у Суспільне.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють, що зафіксовано рух БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
Також місцеві пабліки повідомляють про масовану атаку «Шахедів». Унаслідок атаки частина міста Суми залишилася без електропостачання. Наразі в області було чутно близько 11 вибухів.
Нагадаємо, під час виконання бойового завдання на східному напрямку фронту загинув військовий льотчик — старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.