У одній з військових частин аудит Міноборони викрив оборудку з відмивання майже 40 млн гривень

У Міноборони виявили порушення в одній із військових частин на майже 40 мільйонів гривень. Розпочато кримінальне провадження.

Служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області. Було виявлено порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, наймасштабніше із чотирьох порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків.

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

До того ж, у період з жовтня 2022-го по квітень 2023-го року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Військовим віддали не більше 15% від закуплених.

Також встановлено інші порушення на загальну суму 1,7 мільйона гривень. Крім того, під час перевірки Служби внутрішнього аудиту Міноборони діям аудиторів намагалися перешкоджати.

Щодо порушень посадових осіб, зокрема командира військової частини, що призвели до втрат з державного бюджету, рішенням керівництва Міноборони матеріали передано до правоохоронних органів.

"Ми продовжимо систематично виявляти помилки і порушення. Це системна і безкомпромісна робота. До перешкоджань діям внутрішнього аудиту ставимось, згідно з законом, як до правопорушення. Нам потрібен сильний організаційний імунітет від фінансових зловживань", — прокоментував ситуацію заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України визнали, що дехто в Україні отримує липові бойові виплати з нібито службу на передовій, та заявили, що будуть виправляти таку несправедливість.

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