"У одного кишка випадає, в іншого онкологія": Аліна Михайлова про провал мобілізації

Перемогу здобуває піхота, а її немає: Аліна Михайлова про реальний стан на фронті

Командирка медичної служби «Ульф», депутатка Київради і дівчина покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліна Михайлова заявила про катастрофічний брак піхоти на фронті і провал мобілізації.

Про це вона сказала в інтерв’ю «24 каналу».

«Так вже немає кого саджати в ці окопи, в ці бліндажі, і особливо немає ким тримати цю лінію оборони. Це головна проблема 2025 року, на мою думку. Можна подивитися за кількістю СЗЧ минулого місяця, не хочу озвучувати ці цифри, але вони всім доступні», — зазначила військовослужбовиця.

За її приблизними підрахунками, з мобілізованих за місяць 70% пішли у СЗЧ.

Михайлова прокоментувала інформацію, що тільки у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). А за неофіційними даними, Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч чоловіків. Таким чином, військо поповнюється приблизно на 10 тис. бійців щомісяця.

«У нас 10 тисяч тих, хто — криві, косі — хоч якось доходять до базової загальновійськової підготовки, і ті, кому не вдалося просто втекти за паркан. Тому ця цифра збільшуватиметься, і далі буде ще гірше. Дуже „оптимістична“ розмова у нас», — відверто визнала Михайлова.

Парамедикиня зауважила, що «перемогу здобуває піхота, а піхоти в нас немає».

«Ми ловимо непридатних, намагаємося зробити з них придатних, вони йдуть в СЗЧ. Цей колообіг людей в природі — величезне навантаження на командирів, медиків. Потім нам кажуть, мовляв, у вас є бойовий чисельний склад, ми дали вам 30 тисяч людей цього місяця. Але 20 тисяч пішли в СЗЧ. Де ще 10 тисяч? У одного кишка випадає, в іншого онкологія, той глухий, той сліпий, у того стадія шизофренії й він сидить на пігулках. Це ті, хто мають тримати Покровськ, Межову? Це смішно, це страшно, але в когось є «галочка», що ми це зробили. Тому перемогу здобуває піхота. Піхоти критично немає, її не буде, тому що ніхто не зацікавлений в тому, щоб збільшувати її кількість», — підсумувала Аліна Михайлова.

Раніше керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив про стратегічну кризу на фронті, яка може коштувати Україні державності.