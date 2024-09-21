У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки

Заморозки в цей період року не є чимось незвичайним для гірської місцевості.

У Буковинських Карпатах вже зафіксували перші заморозки, і на траві утворився приморозок.

Про це повідомив голова Селятинської ОТГ Валерій Полянчук, пише molbuk.ua.

На фото, яке чоловік опублікував в інтернеті, видно приморозок на траві, а температура впала нижче нуля.

Полянчук зазначив, що, за словами його дідів, заморозки в цей період року не є чимось незвичайним для гірської місцевості. Він додав, що село Верхній Яловець знаходиться на висоті 980 метрів над рівнем моря.

Сьогодні на Буковині прогнозується мінлива хмарність без опадів, температура в області коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла, у Чернівцях — 20-22 градуси. Вітер північно-західний 3-8 м/с.

У Карпатах зафіксували перші заморозки / acc.cv.ua

Нагадаємо, до кінця цього тижня нічна температура повітря може опуститися до близько 0° у Карпатах. На решті територій України буде тепло і без опадів.

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