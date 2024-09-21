У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки

Заморозки в цей період року не є чимось незвичайним для гірської місцевості.
У Буковинських Карпатах вже зафіксували перші заморозки, і на траві утворився приморозок.
Про це повідомив голова Селятинської ОТГ Валерій Полянчук, пише molbuk.ua.
На фото, яке чоловік опублікував в інтернеті, видно приморозок на траві, а температура впала нижче нуля.
Полянчук зазначив, що, за словами його дідів, заморозки в цей період року не є чимось незвичайним для гірської місцевості. Він додав, що село Верхній Яловець знаходиться на висоті 980 метрів над рівнем моря.
Сьогодні на Буковині прогнозується мінлива хмарність без опадів, температура в області коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла, у Чернівцях — 20-22 градуси. Вітер північно-західний 3-8 м/с.
Нагадаємо, до кінця цього тижня нічна температура повітря може опуститися до близько 0° у Карпатах. На решті територій України буде тепло і без опадів.
Читайте також:
- Загадкове зникнення 20-річного студента: про що дізнався батько хлопця та як триває слідство
- Чому важливо відпочивати біля гірської води Карпат?
- Підступні Карпати: утікачі до Румунії змушені були просити допомоги у рятувальників