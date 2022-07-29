У Офісі генпрокурора розпочали кримінальне провадження щодо відео з катуванням українського військового

Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила в Телеграмі.

"До ЄРДР внесено відомості за результатами опрацювання відео, на якому відображено, як особи у формі військовослужбовців збройних сил РФ катують полоненого у формі військовослужбовця Збройних Сил України. Вживаються заходи для встановлення всіх обставин вчиненого", - йдеться в повідомленні.

В ОГП наголосили, що жорстоке поводження з військовополоненими, їх катування, у тому числі фізичне калічення, є грубим порушенням статті 13 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року.

"Всі факти жорстокого поводження із військовослужбовцями Збройних Сил України документуються українськими правоохоронцями для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності", - підкреслили в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, іноземні журналісти на власні очі побачили катівню в Бучі, яку влаштували окупанти, щоби катувати та вбивати мирних городян. На запису видно, що камера тортур у Бучі була в темному підвальному приміщенні. До початку повномасштабного вторгнення це було складське приміщення у підвалі кемпінгу.

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