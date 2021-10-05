У "Охматдиті" Львова рекордна кількість дітей з COVID-19: як лікують маленьких пацієнтів

Діти, які перебувають у "Охматдит" з підтвердженим COVID-19, не потребують інтенсивної терапії та реанімації.

У дитячій клінічній лікарні Львівської області "Охматдит" наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 41 хворий на коронавірус неповнолітній пацієнт. Це є найбільшою кількістю інфікованих дітей-пацієнтів за увесь час пандемії у цьому медзакладі.

Про це повідомляє пресслужба лікарні.

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Зазначається, що всі пацієнти лікуються згідно з протоколами і не потребують інтенсивної терапії та реанімації.

"41 дитина з підтвердженим COVID-19 - це наш рекорд за весь час пандемії! Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років. Усі маленькі пацієнти розпочали лікування за протоколами і не потребують інтенсивної терапії і реанімації, COVID-команда стежить за їх станом", - випливає з повідомлення.

Крім цього уточнюється, що в разі виявлення симптомів коронавірусу у дитини - необхідно звернутися до сімейного лікаря. Якщо його стан погіршується, необхідно зателефонувати до "швидкої".

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