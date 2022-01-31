У "Охматдиті" за січень зробили більше трансплантацій кісткового мозку від неродинного донора, ніж у 2020 році

У "Охматдиті" за січень зробили більше трансплантацій кісткового мозку від неродинного донора, ніж у 2020 році

Загалом в Україні вже проведено 25 таких трансплантацій.

Лише у січні 2022 року у відділі трансплантації кісткового мозку та інтенсивної мегадозової хіміотерапії та імунотерапії «Охматдиту» виконали вже 5 трансплантацій від неродинного донора, і це більше ніж за весь 2020 рік. А завдяки пілотному проєкту МОЗ усі операції відбуваються коштом держави.

Про це зазначає на сторінці в соціальній мережі Український реєстр донорів кісткового мозку.

Саме ця організація допомагає у пошуках донорів у світовому реєстрі. Загалом в Україні вже проведено 25 таких трансплантацій. Останні дві минули не так давно. Шанс на здолання важкого діагнозу отримали два хлопчики. Ще зовсім маленький Мирослав і 10-річний Владислав.

«Лікарі відділу ТКМ на чолі з Олександром Лисицею провели високотехнологічні операції дітям і будуть супроводжувати хлопців у післятрансплантаційний період. Завдяки пілотному проєкту МОЗ усі операції відбуваються коштом держави. Рак крові можна перемогти в Україні, для цього є всі умови», - зазначили в дописі.

Нагадаємо, що за 2021 рік у відділенні трансплантації кісткового мозку та інтенсивної мегадозової хіміотерапії та імунотерапії «Охматдиту» у Києві було проведено 53 трансплантації КМ: 11 аутологічних (власних клітин), 12 родинних, 14 неродинних, 16 гаплоідентичних. Така статистика єдиної клініки в Україні відповідає потужностям одразу двох таких відділень у сусідній Польщі.

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