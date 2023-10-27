У окупантів у Маріуполі виник дефіцит палива через наступ на Авдіївку — партизани

Російські загарбники у Маріуполі відчувають серйозний дефіцит палива через масове використання військової техніки в наступі під Авдіївкою.

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Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

"Наші агенти, спільно з представниками Маріуполь.Спротив, зафіксували масове перекидання різної військової техніки та автоцистерн Маріуполем. Вони прямують у бік Запорізької області та Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Партизани заявили, шо дефіцит палива виник через нас тупо загарбників на Авдіївському напрямку, що призвело до укладення з логістикою.

"Окупантам доводиться підвозити паливо із глибокого тилу російських регіонів", - ідеться e повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму російські загарбники посилюють захист залізничних поїздів через постійні диверсії на залізничних об'єктах.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях Херсонської області ворог продовжує здійснювати примусову паспортизацію.

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