У окупантів за тиждень - мінус три Су-25: Коваленко пояснив, що це значить для російської армії

В оперативній зоні міг з’явитися інструментарій, який допомагає боротися з російською авіацією.

Українські військові за тиждень збили вже три російські штурмовики Су-25. Всіх “приземлили” в районі Авдіївки.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Як зазначається, перший Су-25 українські військові збили 4 травня, другий - 9 травня, а третій - 11 травня. “Приземлили” їх в районі Авдіївки, де раніше окупати безкарно господарювали.

За словами Коваленка, в цій оперативній зоні міг з’явитися інструментарій, який допомагає боротися з російською авіацією.

“Що ж до Су-25, то втрати цих літаків для РВВ відносяться до болючих. Це з тим, що Су-25 у Росії не виробляють. Їх ремонтують, обслуговують, модернізують, але не виробляють. Згідно з даними з відкритих джерел, на початку 2021 року повітряно-космічні сили РФ мали у своєму складі до 200 одиниць різної модифікації та ступеня боєздатності штурмовиків Су-25. З 2022 року верифіковані втрати Су-25 склали 31 літак, згідно з загальним даними втрати набагато більше. І кожна така втрата – безповоротна”, - наголосив експерт.

Він також додав, що Су-25 - це основна робоча “пташка” російської армії, яка задіюється для підтримки сухопутних операцій на тактичному рівні.

“Анігіляція цієї компоненти може призвести до того, що у певний момент здійснення подібної підтримки сухопутних операцій таким компонентом для Росії стане неможливим”, - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, що наступ російських військ на Авдіївському напрямку призупинений. Немає такої активності ворога, коли він масовано просувався.

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