У окупантів закінчилася Z-техніка і вони пересідають на цивільні авто (відео)

У окупантів закінчилася Z-техніка і вони пересідають на цивільні авто (відео)

Окупанти колонами їздять у техніці українців.

ЗСУ знищили велику кількість військової техніки окупантів, вони пересідають на цивільні авто.

В Мережі опублікували відео, на якому видно, на чому пересуваються окупанти.

Окупанти вже не мають техніки, через те, що її понищили ЗСУ, через це вони крадуть авто у цивільних і доповнюють ними свої колонни.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: