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У окупантів закінчилася Z-техніка і вони пересідають на цивільні авто (відео)

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У окупантів закінчилася Z-техніка і вони пересідають на цивільні авто (відео)

Окупанти колонами їздять у техніці українців.

ЗСУ знищили велику кількість військової техніки окупантів, вони пересідають на цивільні авто.

В Мережі опублікували відео, на якому видно, на чому пересуваються окупанти.

Окупанти вже не мають техніки, через те, що її понищили ЗСУ, через це вони крадуть авто у цивільних і доповнюють ними свої колонни.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),
  • танків ‒ 217 од,
  • ББМ ‒ 900 од,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ - 42,
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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