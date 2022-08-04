У окупантів "закінчилися" БТГ десантників, тож у командуванні винайшли спрощену структуру для наступу на Херсонщині

Тож БТГ російські загарбники переструктурували в менші підрозділи.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

"У зв'язку із втратами серед особового складу, у Повітряно-десантних військах РФ більше немає повноцінних батальйонних тактичних груп. Через неможливість компенсувати втрати у ПДВ переходять на нову спрощену структуру. Усі БТГ переформатовані на “штурмові групи” чисельністю до 200 військовослужбовців. Саме такими групами планують проводити наступальні дії у Херсонській області", - повідомив Цимбалюк.

Нагадаємо, що у Генштабі Росії видали спалену солому за знищені ракети до HIMARS.

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