У окупантів "закінчилися" БТГ десантників, тож у командуванні винайшли спрощену структуру для наступу на Херсонщині

Російські окупанти зазнають втрат в "спецоперації", а поповнювати особовий склад немає чим.
Тож БТГ російські загарбники переструктурували в менші підрозділи.
Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.
"У зв'язку із втратами серед особового складу, у Повітряно-десантних військах РФ більше немає повноцінних батальйонних тактичних груп. Через неможливість компенсувати втрати у ПДВ переходять на нову спрощену структуру. Усі БТГ переформатовані на “штурмові групи” чисельністю до 200 військовослужбовців. Саме такими групами планують проводити наступальні дії у Херсонській області", - повідомив Цимбалюк.
Нагадаємо, що у Генштабі Росії видали спалену солому за знищені ракети до HIMARS.
Читайте також:
- Понад 80 загиблих та пів сотні поранених: ЗСУ дали прочухана російським морпіхам на Харківщині
- Сунулися, куди не треба: ЗСУ за день знищили кілька штурмових груп окупантів на Луганщині
- "Кулак, який доб'є все українське в Україні": в РФ створили новий підрозділ, на який ледь "нашкребли" 10% особового складу