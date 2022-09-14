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У окупованій Горлівці "військкомати" отримали наказ зібрати 6 тисяч мобілізованих - Генштаб

У окупованій Горлівці "військкомати" отримали наказ зібрати 6 тисяч мобілізованих - Генштаб

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У окупованій Горлівці "військкомати" отримали наказ зібрати 6 тисяч мобілізованих - Генштаб

На окупованих територіях Донеччини скоро не залишиться чоловічого населення.

Місцеві військкомати отримали наказ мобілізувати велику кількість чоловіків. Лише в Горлівці та навколо мають зібрати 6 тисяч осіб.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Російські окупанти намагаються поповнити резерви ув'язненими, алкоголіками та наркоманами.

Про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом окупантів свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка.

"Місцеві так звані "військкомати" отримали завдання разом з "міліцією" до 19 вересня набрати 6 тисяч осіб. У місті триває розшук та затримання чоловіків, що в свою чергу викликає масове невдоволення місцевих жителів", - зазначили у Генштабі.

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