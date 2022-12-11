У окупованій Кадіївці ЗСУ "хімарснули" готель з "вагнерівцями"

На Луганщині "вагнерівцям" дісталося від ЗСУ.
В окупованій Кадіївці цієї ночі сталася "бавовна". Прилетіло в готель, де розміщалися бійці ПВК "Вагнер".
Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали.
Зазначається, що приліт стався у готель "Гостьовий будинок Жданова" у Кадіївці.
Як повідомляють пропагандисти, удар було завдано з РСЗВ HIMARS. У будівлі перебували бійці ПВК «Вагнер».
Про втрати окупантів не повідомляється, але, судячи із залишків готелю, "вагнерівцям" добряче дісталося від ЗСУ.
Нагадаємо, що в Україні ЗСУ "задвохсотили" командира вертолітного полку Росії. Він перебував на пенсії. але пішов на війну до України у складі ПВК "Вагнер".
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