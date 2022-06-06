У окупованому Бердянську російські голодранці вкрали судна-катери, трактори та вантажівку

У окупованому Бердянську російські голодранці вкрали судна-катери, трактори та вантажівку

Російські окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях.

У Запорізькій області у Бердянську окупанти взламують помешкання і викрадають цінні речі.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Російські халамидники займаються мародерством. У Бердянську російські голодранці шляхом пошкодження гаражних боксів викрали три маломірні судна-катери з підвісними моторами, колісні лафети до них та три квадроцикли", - повідомляють в ОВА.

Крім цього в с. Новоандріївка, Малі Щербаки, Любимівка, Малинівка та місті Енергодар російські злочинці викрали комплект електроінструментів, бензиновий генератор та бензокосу, два трактори "МТЗ", вантажний автомобіль "ГАЗ", два легкових автомобілі "Renault Fluence" та "ВАЗ-2106".

Нагадаємо, що російські окупанти обстрілами вщент руйнують українські міста, які не можуть захопити. Зараз на Луганщині окупанти стирають з лиця землі Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Читайте також: