У окупованому Донецьку виник брак водіїв громадського транспорту через мобілізацію

Також значна частина жителів покинула місто через відсутність там життєвих умов.

Російські загарбники в окупованому Донецьку забрали на війну проти України працівників громадського транспорту, через що виник їхній дефіцит.

Також читайте Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

"В захопленому росіянами Донецьку продовжується зменшуватись мережа громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що в місті суттєво не вистачає водій, адже більшість чоловічого населення було мобілізовано до лав армії окупанта. Також значна частина покинула місто через відсутність там життєвих умов.

Охочих приїжджати в місто з РФ небагато, тому багато “вільних” транспортних засобів окупаційна адміністрація передала армії Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти на тимчасово окупованих територіях продовжують демонструвати росіянам, що їм там не раді.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях загарбники роздали структурам план явки на "вибори".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.