У окупованому Донецьку замайорів український прапор: фото

У тимчасово захопленому російськими військами Донецьку підняли український прапор. Його поява стала можливою завдяки діям місцевих партизанів.

Про це розповів радник міського мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, кілька українських партизанів вивісили синьо-жовту заборонену владою окупантів символіку на одній з вулиць окупованого міста.

Прапор України у Донецьку / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

"У тимчасово окупованому місті Донецьк місцеві партизани підняли український прапор", - підписав фото Андрющенко.

Цей факт появи української національної символіки у центрі Донецька свідчить, що навіть за умов жорстких репресій окупаційної влади, в місті діють групи партизанів та підпільників, які продовжують чинити опір. Вивішування прапорів - один із проявів громадянської непокори режиму окупантів.

Нагадаємо, раніше активісти руху "Жовта Стрічка" вивісили прапор України на горі Бойка в Криму. Такою акцією активісти нагадали окупантам, що Крим - це Україна.

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