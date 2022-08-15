У окупованому Херсоні діти знайшли гранатомет, і він вистрілив в їхніх руках (відео)

У Херсоні у руках дітей вистрілив РПГ.
Стрілецьку зброю маленькі херсонці знайшли на одній з вулиць міста.
Відео потрапило в Мережу.
На кадрах видно, як двоє хлопчиків ідуть вулицею міста. В одного з них гранатомет. Діти явно задоволені своєю знахідкою. Вони жартують і один з них пробує цілитися з РПГ в невідому мішень.
В якусь мить гранатомет робить постріл з іншого боку, бо дитина цілилася не тим боком. На щастя, постріл не зачепив іншого хлопчика.
Куди поцілила зброя, невідомо.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині чоловік вистрелив з РПГ по відділенню поліції.
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