У окупованому Херсоні діти знайшли гранатомет, і він вистрілив в їхніх руках (відео)

Стрілецьку зброю маленькі херсонці знайшли на одній з вулиць міста.

Відео потрапило в Мережу.

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На кадрах видно, як двоє хлопчиків ідуть вулицею міста. В одного з них гранатомет. Діти явно задоволені своєю знахідкою. Вони жартують і один з них пробує цілитися з РПГ в невідому мішень.

В якусь мить гранатомет робить постріл з іншого боку, бо дитина цілилася не тим боком. На щастя, постріл не зачепив іншого хлопчика.

Куди поцілила зброя, невідомо.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині чоловік вистрелив з РПГ по відділенню поліції.

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