Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У окупованому Херсоні діти знайшли гранатомет, і він вистрілив в їхніх руках (відео)

Дата публікації
Перегляди
96
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У окупованому Херсоні діти знайшли гранатомет, і він вистрілив в їхніх руках (відео)

У Херсоні у руках дітей вистрілив РПГ.

Стрілецьку зброю маленькі херсонці знайшли на одній з вулиць міста.

Відео потрапило в Мережу.

На кадрах видно, як двоє хлопчиків ідуть вулицею міста. В одного з них гранатомет. Діти явно задоволені своєю знахідкою. Вони жартують і один з них пробує цілитися з РПГ в невідому мішень.

В якусь мить гранатомет робить постріл з іншого боку, бо дитина цілилася не тим боком. На щастя, постріл не зачепив іншого хлопчика.

Куди поцілила зброя, невідомо.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині чоловік вистрелив з РПГ по відділенню поліції.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація