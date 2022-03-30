У окупованому Херсоні рашисти викрали настоятеля української церкви

Чоловіка посадили в авто і вивезли у невідомому напрямку.

У окупованому Херсоні рашисти продовжують коїти безчинства і викрадати людей. В невідомому напрямку окупанти вивезли настоятеля української церкви.

Про це розповіла кореспондентка ТСН.

За її словами, сьогодні, 30 березня, о 8:30 ранку, у Херсоні невідомі викрали священика Православноі церкви України Сергія Чудиновича. Його забрали просто із церкви, повідомляють очевидці події. Невідомі представились співробітниками "міліції" і провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились. Після цього разом і із Сергієм сіли у зелений Daеwoо та поїхали у невідомому напрямку", - розповідає кореспондентка.

Відомо, що Сергій Чудинович - настоятель церкви Пресвятої Богородиці в Херсоні, громадський діяч та волонтер.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують викрадати мешканців українського Маріуполя. Зокрема, понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти.