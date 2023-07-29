У окупованому Маріуполі фактично зʼявився ринок рабів — Андрющенко

У окупованому Маріуполі фактично зʼявився ринок рабів, де кожен, хто має гроші, може можеш найняти собі людину на будь-яку роботу.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ця історія саме з приїздом узбеків почалася, коли маріупольців взимку перестали брати на роботу, пов'язану з будівництвом. Загалом на будь-яку роботу, яка є в Маріуполі, за рідкісним винятком маріупольців брати перестали", - сказав він.

Андрющенко заявив, що у місті почалося глобальне безробіття, а необхідність виживати вигнала людей на вулиці. Люди почали збиратись у центрі міста в пошуках роботи.

"Сюди збиралися маріупольці і зранку, в приватному порядку можна було найняти на роботу. Слідом за ними прийшли громадяни Російської Федерації, оскільки зараз з ними Росія робить те саме, що й досі цього робила з маріупольцями з точки зору стимулювання безробіття, вони таким чином витіснили вже звідти маріупольців, і тепер щоранку, з ранку до вечора, ти за 2,5 тисячі рублів можеш найняти собі людину на будь-яку роботу", - сказав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стихійне поховання знайшли поряд з будівництвом так званого «нахімовського училища». Окупанти буквально будують нові об’єкти на кістках вбитих ними ж маріупольців.

Крім того, ми раніше інформували, що зафіксовано чергове вбивство жінки цивільними окупантами в Маріуполі.

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