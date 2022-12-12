У окупованому Мелітополі ЗСУ "задвохсотили" аналітичний підрозділ ФСБ - Федоров

У окупованому Мелітополі на Запоріжжі ЗСУ поцілили в будівлю, де розміщувалися співробітники ФСБ Росії. Їх було ліквідовано.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

У Мелітополі окупанти продовжують рахувати втрати після вдалого обстрілу міста ЗСУ по військових об'єктах. Серед ліквідованих є аналітичний відділ ФСБ.

"Це був спецпідрозділ ФСБ, який відповідає за ведення баз даних, аналітики. Це були програмісти, які надавали інформацію для подальшого терору нашого цивільного населення. Крім того, це місце облюбували осетини. Тут вони відпочивали, їли, мешкали. Десятки швидких звідти виїжджали", – прокоментував Іван Федоров.

Нагадаємо, що у Сватовому на Луганщині вночі було гучно. ЗСУ "хімарснули" гуртожиток, в якому розмістилися російські окупанти.

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