У окупованому Сєвєродонецьку псевдовлада намагається створити ілюзію відновлення життя

На Луганщині в окупованому Сєвєродонецьку відсутні газ і світло.
Люди, які повертаються в місто, одразу виїздять назад, бо там немає умов для проживання.
Про це в ефірі телемарафона повідомив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк.
За його словами, окупаційна влада намагається створити картинку "відновлення життя".
В місті формують бригади для очищення вулиць. В якості оплати людям пропонують продукти харчування.
Також у місті відсутнє світло і вода, відповідно не працює система каналізації. Відсутні спеціалісти необхідного рівня для відновлення комунікацій;
Мережі магазинів зруйновані, продукти на продаж привозять з інших населених пунктів;
Місцевим жителям продукти роздають лише на камери, коли приїздять російські засоби пропаганди.
Майже всі люди, які спробували повернутися в місто, побули там декілька днів, зрозуміли, що перезимувати в цих умовах неможливо, і виїхали знов.
Нагадаємо, що російська окупаційна адміністрація може пришвидшити підготовку до проведення псевдореферендумів щодо анексії українських регіонів. Очікується, що окупанти можуть влаштувати поквартирний обхід мешканців тимчасово окупованих територій.