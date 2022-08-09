У окупованому Сєвєродонецьку псевдовлада намагається створити ілюзію відновлення життя

На Луганщині в окупованому Сєвєродонецьку відсутні газ і світло.

Люди, які повертаються в місто, одразу виїздять назад, бо там немає умов для проживання.

Про це в ефірі телемарафона повідомив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

За його словами, окупаційна влада намагається створити картинку "відновлення життя".

В місті формують бригади для очищення вулиць. В якості оплати людям пропонують продукти харчування.

Також у місті відсутнє світло і вода, відповідно не працює система каналізації. Відсутні спеціалісти необхідного рівня для відновлення комунікацій;

Мережі магазинів зруйновані, продукти на продаж привозять з інших населених пунктів;

Місцевим жителям продукти роздають лише на камери, коли приїздять російські засоби пропаганди.

Майже всі люди, які спробували повернутися в місто, побули там декілька днів, зрозуміли, що перезимувати в цих умовах неможливо, і виїхали знов.

Нагадаємо, що російська окупаційна адміністрація може пришвидшити підготовку до проведення псевдореферендумів щодо анексії українських регіонів. Очікується, що окупанти можуть влаштувати поквартирний обхід мешканців тимчасово окупованих територій.

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