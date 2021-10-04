У "Оператор ГТС" прокоментували поширену у ЗМІ інформацію про відновлення транзиту газу до Угорщини

У "Оператор ГТС" прокоментували поширену у ЗМІ інформацію про відновлення транзиту газу до Угорщини

Від 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через територію України.

Інформація про відновлення транзиту газу з Росії до Угорщини через Україну не відповідає дійсності.

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Про це 4 жовтня на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"В пресі поширюється інформація про те, що "Газпром" відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали в українських ПСГ", - написав він.

Варто зазначити, що 3 жовтня деякі ЗМІ поширили інформацію про нібито відновлення транзиту російського газу до Угорщини через Україну.

Нагадаємо, від ранку 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через територію України. Це сталося після підписання нового, розрахованого на 15 років, контракту на постачання газу в обхід України між урядом Угорщини та російським концерном "Газпром".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав інцидент "ударом" по українсько-угорським відносинам і пообіцяв відповісти.

За різними оцінками, від такого контракту Україна може втратити до 20% обсягів транзиту . Втім, збитки може принести не лише це. По-перше, частину газу Угорщина зберігала у наших сховищах і це також давало гроші. По-друге, саме із Угорщини Україна імпортувала значні обсяги газу за віртуальним реверсом.

. Втім, збитки може принести не лише це. По-перше, частину газу Угорщина зберігала у наших сховищах і це також давало гроші. По-друге, саме із Угорщини Україна імпортувала значні обсяги газу за віртуальним реверсом. У "Нафтогазі" заявили, що газовий контракт Угорщини та Росії призведе до зниження прокачування і збільшення витрат на транспортування блакитного палива через територію України. ГТС доведеться наростити кількість агрегатів для підтримки тиску в системі.

Новини світу: транзит газу до Угорщини через Україну зупинено

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