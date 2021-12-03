У п'яти областях України техніка розчищала занесені снігом дороги: де працювали машини

У п'яти областях України техніка розчищала занесені снігом дороги: де працювали машини

В областях, де сніжить, триває очищення проїзної частини.

Засніжені ділянки доріг у п'яти областях України розчищали 112 одиниць техніки. Машини працювали магістралях державного значення.

Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

Розчищали дороги у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях. У місцях, де продовжує сипати, зокрема, у Львівській області (там уже випало близько 50 сантиметрів снігу), все ще працює техніка.

“В областях, де сніжить, триває очищення проїзної частини, її посипають протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Шановні водії, звертаємо вашу увагу на необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами”, — акцентували в Укравтодорі.

Нагадаємо, що перші зимові вихідні, 4-5 грудня, в Україні будуть багатими на опади та холодними.

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