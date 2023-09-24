Вбивство та зґвалтування 16-річної школярки у П'ятихатках: підозрюваного затримали (фото, відео)

Щодо причетності до цього злочину поліція перевірила близько 600 осіб.

Працівники поліції затримали 46-річного раніше судимого чоловіка, якого звинувачують у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної мешканки міста П’ятихатки Дніпропетровської області.

Про це в неділю, 24 вересня, повідомили у пресслужбі поліції.

“Злочин був скоєний 4 вересня близько опівночі у місті П’ятихатки. До поліції звернулася матір дівчини та повідомила, що втратила зв’язок зі своєю 16-річною донькою. Правоохоронці одразу розпочали пошуки дівчини, залучивши весь особовий склад поліції”, - йдеться у повідомленні.

Поліція на місці скоєного злочину / Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Тіло школярки з ознаками зґвалтування та насильницької смерті знайшли 5 вересня близько 2:53 в хащах біля одного із будинків на вулиці Привокзальній.

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За інформацією "Дніпро Оперативний", перед нападом вона нібито зателефонувала мамі та поскаржилася, що її хтось переслідує, а сусіди чули на вулиці крики та не звернули увагу. Крім того, пізніше з’явилося відео нападу на школярку, але обличчя зловмисника там видно не було видно.

“Від моменту злочину правоохоронці відпрацювали територію міста, опитали майже всіх жителів, вивчили записи камер відеоспостереження, оглянули понад тисячі автомобілів та перевірили на причетність до вчиненого злочину близько 600 осіб”, - повідомили у пресслужбі поліції.

Лише у суботу, 23 вересня, правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного. Ним виявився 46-річний раніше судимий місцевий житель. Затримали чоловіка за результатами оперативних заходів та слідчих дій, судмедекспертиз, зокрема експертизи ДНК.

Підозрюваному у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної школярки обрали запобіжний захід / Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Підозрюваний у у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної школярки перебуватиме під вартою / Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

На підставі зібраної доказової бази 24 вересня за погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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