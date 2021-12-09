У п'ятницю на зміну опадам прийде потепління: прогноз погоди в Україні на 10 грудня

У п'ятницю на зміну опадам прийде потепління: прогноз погоди в Україні на 10 грудня

Вночі та вранці в більшості областей країни туман.

У п'ятницю, 10 грудня, до України прийде потепління і припиниться опади. Водночас через різкий перепад температури утвориться ожеледь та на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без істотних опадів, лише у західній частині вдень дощ та мокрий сніг (на Закарпатті протягом доби). Вночі та вранці в більшості областей країни туман, в західних, місцями і у північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, у південних областях та в Криму 10-15° тепла, у західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 10 грудня також буде сухо. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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