У п'ятницю в Україні пануватиме спека: прогноз погоди на 26 серпня

26 серпня у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях через пориви вітру оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

П'ятниця, 26 серпня, в Україні буде переважно сонячною та спекотною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 26 серпня в країні буде переважно без опадів, лише вдень у Приазов'ї місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень в Україні 28-33°.

26-28 серпня у північних, центральних, Донецькій, Харківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, 28 серпня і у Львівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 26 серпня буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°. 26-28 серпня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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