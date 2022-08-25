У п'ятницю в Україні пануватиме спека: прогноз погоди на 26 серпня

26 серпня у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях через пориви вітру оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
П'ятниця, 26 серпня, в Україні буде переважно сонячною та спекотною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 26 серпня в країні буде переважно без опадів, лише вдень у Приазов'ї місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень в Україні 28-33°.
26-28 серпня у північних, центральних, Донецькій, Харківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, 28 серпня і у Львівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 26 серпня буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°. 26-28 серпня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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