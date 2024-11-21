У п'ятницю знову мають відключати світло: де і коли не буде електрики (графік)

Завтра, 22 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 06:00 до 22:00.

Завтра, 22 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це передає "Укренерго".

Завтра, 22 листопада, час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:

6:00 – 7:00 — одна черга відключень;

7:00 – 18:00 — дві черги відключень;

18:00 – 22:00 — одна черга відключень.

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Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

"Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Нагадаємо, раніше в Одесі люди перекривали проїжджу частину, бо скаржилися на дводобовий блекаут.

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