У пабі з пивом: Зеленський у компанії Єрмака та Тимошенка вболівав за збірну України

Наша збірна пробилась у плей-офф відбору ЧС-2022.
Володимир Зеленський у вівторок ввечері, 16 листопада, вболівав за збірну України у матчі з Боснією та Герцеговиною в одному зі столичних пабів.
Світлини та відео, як президент у компанії голови ОП Андрія Єрмака та його заступника Кирила Тимошенка дивиться футбол, публікували в Instagram відвідувачі закладу.
Так, громадська діячка Ліна Дешвар виставала сторіз, на якій Зеленський сидить за столиком з келихом пива поряд з Єрмаком. "Сиджу в пабі і вболіваю за збірну. А тут президент прийшов повболівати", - поділилася Дешвар.
Співачка Molly Kurtova опублікувала селфі та відео з президентом та написала: "Я була в шоці, коли я побачила, як за 0,5 м від мене іде Зеленський з компанією. Я зависла і не могла повірити своїм очам, вони сіли за нами".
Нагадаємо, 16 листопада збірна України в гостях перемогла команду Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0 та пробилась у плей-офф відбору ЧС-2022.