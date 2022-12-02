"У пакунках були очі тварин": дипломатичні установи України у шести країнах отримали закривавлені посилки

Посольства та консульства України у шести країнах отримали закривавлені посилки, у пакетах також були очі тварин.

Про це 2 грудня у своєму Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання", - зазначив він.

Ніколенко також додав, що вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону у слоті ТСН заявив, що це залякування України.

"Це були листи не лише з вибухівкою, а з іншою речовиною. Всередині цих конвертів символічна загроза, передана Україні. Усі конверти були просякнуті червоною рідиною. Це залякування України", - наголосив міністр.

Зазначається, що українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. За дорученням Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

Нагадаємо, 30 листопада на території українського посольства в Мадриді пролунав вибух. Через нього госпіталізували чоловіка. На місце події прибула іспанська поліція та вибухотехніки, територію дипломатичного відомства оточили. Пізніше посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому, проте секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця, щоб той перевірив вміст посилки.

Однак окрім української амбасади, посилки з вибухівкою в Іспанії також отримали канцелярія прем'єра, авіабаза, яка постачає Україні розвіддані, а також посольство США. До штаб-квартири збройової компанії Instalaza в іспанському місті Сарагосі в середу, 30 листопада, також надійшов конверт, схожий на той, що був адресований українському послу в Іспанії. Відомо, що ця іспанська компані виготовляє зброю для України.

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