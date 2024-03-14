У Палаті представників хочуть ухвалити допомогу Україні до нових канікул

Лідер меншості Демократичної партії в Палаті представників Сполучених Штатів Америки Хакім Джеффріс закликав республіканців ухвалити законопроєкт про допомогою Україні до 22 березня. Потім у конгресменів розпочнуться нові канікули.

Про це він сказав під час брифінгу у Капітолії.

"Годинник цокає, і ми маємо довести до кінця двопартійний законопроєкт щодо питань нацбезпеки - до того, як залишимо місто наступної п’ятниці, 22 березня", - наголосив Джеффріс.

Інший варіант розвитку подій політик вважає "безглуздим". Законодавець наголошує, що не можна допустити, аби РФ окупувала Україну. Адже тоді на кону, ймовірно, стоятимуть життя американських солдатів.

"Якщо тільки ми не повіримо, що якщо Путін переможе в Україні, він зупиниться там, тоді як він не зупинився в Україні, Грузії, і він не зупинився в Криму", - наголосив Джеффріс.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що американський спікер Палати представників США Майк Джонсон відповідальний за зрив допомоги Україні. Політик наголосив, що що допомога Україні — не внутрішнє питання США.

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