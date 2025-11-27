У парку Кременчука з атракціону під час руху випали школярки: як це сталося

Атракціон у Кременчуці. / © Прокуратура Полтавської області

Реклама

У Кременчуці Полтавської області дві дівчини 14 та 15 років впали з атракціону під час руху. Діти опинилися в лікарні.

Про це повідомила поліція Полтавської області.

Інцидент стався ввечері 25 листопада у Придніпровському парку Кременчука. Діти каталися на атракціоні «Лавка». Під час руху конструкції відкрився поручень безпеки, через що діти впали.

Реклама

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на термін до семи років, з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи здійснювати певну діяльність.

Подробиці інциденту повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. За їхньою інформацією, коли атракціон набирав швидкість, відкрився поручень безпеки, і діти впали на землю. Тяжкість їхніх травм встановлюють медики.

Зазначається, що неповнолітні каталися на атракціоні «Лавка». Він набирав швидкість, відкрився поручень безпеки, і діти впали на землю.

“Наразі вони перебувають у лікарні. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється”, – зазначила прокуратура.

Реклама

Як повідомлялося, у Львові батьки учнів влаштували стрілянину на подвір’ї школи на Сихові. Діти обох чоловіків навчаються в одному класі початкової школи та раніше мали конфлікт між собою. Через це була організована зустріч за участі директора, батьків та соціального працівника, щоб врегулювати ситуацію. Однак під час розмови сторони не змогли дійти згоди та продовжили з’ясовувати стосунки вже на подвір’ї школи.