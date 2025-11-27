ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
2 хв

У парку Кременчука з атракціону під час руху випали школярки: як це сталося

Школярки випали з атракціону, коли під час розгону відкрився поручень безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атракціон у Кременчуці.

Атракціон у Кременчуці. / © Прокуратура Полтавської області

У Кременчуці Полтавської області дві дівчини 14 та 15 років впали з атракціону під час руху. Діти опинилися в лікарні.

Про це повідомила поліція Полтавської області.

Інцидент стався ввечері 25 листопада у Придніпровському парку Кременчука. Діти каталися на атракціоні «Лавка». Під час руху конструкції відкрився поручень безпеки, через що діти впали.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на термін до семи років, з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи здійснювати певну діяльність. 

Подробиці інциденту повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. За їхньою інформацією, коли атракціон набирав швидкість, відкрився поручень безпеки, і діти впали на землю. Тяжкість їхніх травм встановлюють медики.

Зазначається, що неповнолітні каталися на атракціоні «Лавка». Він набирав швидкість, відкрився поручень безпеки, і діти впали на землю.

“Наразі вони перебувають у лікарні. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється”, – зазначила прокуратура.

Як повідомлялося, у Львові батьки учнів влаштували стрілянину на подвір’ї школи на Сихові. Діти обох чоловіків навчаються в одному класі початкової школи та раніше мали конфлікт між собою. Через це була організована зустріч за участі директора, батьків та соціального працівника, щоб врегулювати ситуацію. Однак під час розмови сторони не змогли дійти згоди та продовжили з’ясовувати стосунки вже на подвір’ї школи.

Дата публікації
Кількість переглядів
216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie