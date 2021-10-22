У парламенті запрацюють два пункти COVID-вакцинації депутатів

Вони розпочнуть роботу у понеділок-вівторок.

Наступного тижня у Верховній Раді почнуть працювати два пункти COVID-вакцинації депутатів.

Про це повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс.

"Від понеділка-вівторка почнуть працювати два пункти вакцинації. Один - під куполом (будівля на вулиці Грушевського - Ред.). Інший - на Садовій (у будівлі розташовані комітети парламенту - Ред.), - сказав Корнієнко.

Слід зауважити, що про відкриття таких пунктів клопотав керівник комітету парламенту з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. Зокрема, він обурювався тим, що 80% співробітників Ради не носять маски, а багато депутатів, працівників апарату, секретаріату та комітетів парламенту не вакциновані від коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на 22 жовтня, вже другий день поспіль, в Україні знову зафіксували одразу два рекорди коронавірусу - 23 785 інфікованих та 614 смертей. Найбільше людей за минулу добу померло у Донецькій області - 94, Дніпропетровській області - 57, у Херсонській - 54, в Одеській - 45 та у Києві - 44.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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