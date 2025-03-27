У Парижі розпочалася зустріч "Коаліції охочих": деталі

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі 27 березня

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У Парижі 27 березня розпочалася зустріч "Коаліції охочих". Ключовим питанням заходу є підтримка України .

Про це повідомив Офіс президента України.

"У Парижі розпочалася зустріч лідерів держав, на якій обговорюватимуть підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого та тривалого світу", - йдеться у повідомленні ОПУ.

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Раніше президент Зеленський висловив сподівання, що за результатами саміту країни-учасниці зможуть узгодити конкретні рішення щодо міжнародної присутності в Україні після завершення війни.

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