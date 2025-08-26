ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
921
2 хв

У патріарха Філарета погіршився стан здоров’я: українців закликали молитися

ПЦУ звернулася до пастви із закликом молитися за здоров’я почесного патріарха Філарета.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Почесний патріарх Філарет

Почесний патріарх Філарет / © cerkva.info

У Православній церкві України (ПЦУ) 26 серпня заявили про погіршення стану здоров’я 96-річного почесного патріарха Філарета. Паству закликали молитися.

Про це повідомила пресслужба Київської Митрополії.

«У зв’язку з очевидним погіршенням стану здоров’я почесного патріарха Філарета (Денисенка) закликаємо всеукраїнську паству підносити молитви за його здоров’я», — йдеться в короткій заяві.

Зауважимо, що 24 серпня Філарет провів богослужіння у Володимирському кафедральному соборі в Києві та привітав вірян з Днем Незалежності України.

«Нехай Господь посилає нашій Україні мир, благодество і всяке благополуччя, тому що наш народ багато перестраждав, і, мабуть, буде страждати. Але всяким стражданням буває кінець. І тому ми просимо, щоб Господь скоротив ці страждання, і щоб ми дочекалися миру і спокою і всякого благоденства», — сказав почесний патріарх.

Що відомо про Філарета — біографія

Патріарх Філарет, у миру Михаїл Денисенко, народився 23 січня 1929 року на Донеччині. Закінчивши Московську духовну академію, 1962 року став єпископом.

Філарет був прихильником незалежної української церкви і 1992 року ініціював створення Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), а 1995 року очолив її.

2018 року взяв участь в Об’єднавчому соборі, на якому була заснована Православна Церква України (ПЦУ). Згодом у Філарета виникли розбіжності з її керівництвом.

Наразі має статус почесного патріарха ПЦУ та перебуває «на спокої», зберігаючи частину привілеїв, але не беручи участі в управлінні церквою.

Нагадаємо, 2022 року Філарет звертався до суду, щоб зобов’язати Держслужбу з етнополітики та свободи совісті зареєструвати постанову про відновлення УПЦ КП.

