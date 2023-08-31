У патрульній поліції України прокоментували запобіжний захід копу з Дніпра: "Принципова справа"

У патрульній поліції України підтримали свого колегу з Дніпра, якого звинувачують у смертельній стрілянині під час затримання, яка сталась 29 серпня. Так там прокоментували запобіжний захід патрульному.

Про це йдеться у заяві правоохоронного органу.

Там повідомили, що відповідно до рішення суду, патрульний до 30 жовтня перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. У правоохоронному органі підтримали свого колегу, якого звинувачують у смертельній стрілянині під час затримання порушників дорожнього руху.

"Щойно у Дніпрі закінчилось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу патрульному Єгору Звонкову. Ця справа є принциповою для нас усіх. На засіданні були патрульні, керівництво управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, громадськість та ЗМІ. Поліцейські всієї України підтримують колег", - йдеться у повідомленні.

У патрульні поліції додали, що вони сподіваються на справедливе рішення суду у майбутньому.

Нагадаємо, 31 серпня суд обрав запобіжний захід патрульному з Дніпра, якого підозрюють у смертельній стрілянині. Інцидент стався 29 серпня під час затримання. Там правоохоронці зупинили Jaguar. Жінка та чоловік з автомобіля почали агресивно поводитись та влаштували конфлікт з правоохоронцями. Тоді коп вистрелив у чоловіка, через що той помер на місці трагедії.

На суді правоохоронець провини не визнав та наголосив, що захищав себе та колегу.

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