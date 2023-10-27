У Павлограді чоловік накинувся з ножем на патрульного та порізав йому обличчя: проти нього використали пістолет (відео)

В Павлограді на Дніпропетровщині оголений чоловік порізав обличчя патрульному поліцейському. Перед цим він завдав собі ножового поранення.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, інцидент стався 27 жовтня - до патрульних надійшло повідомлення про хуліганські дії. Наряд прибув за адресою і виявив у помешканні оголеного чоловіка з ножем.

“Він поранив себе в живіт і погрожував завдати собі подальших ушкоджень. Під час спілкування чоловік поводився агресивно, і коли правоохоронці спробували забрати ніж і заспокоїти його, чоловік завдав поліцейському ножового поранення обличчя. Для припинення нападу інший поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю та вистрелив хуліганові в ногу. Фігурант продовжив розмахувати ножем і поранив себе в шию”, - розповіли в поліції області.

Згодом 32-річного місцевого мешкання доправили до лікарні та затримали. Йому загрожує кримінальна відповідальність згідно зі статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Самому ж патрульному надали медичну допомогу.

Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

У Павлограді місцевий мешканець порізав ножем патрульного

Нагадаємо, що окупанти вдарили ракетою по Павлограду.

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