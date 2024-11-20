У Павлограді чоловік розстріляв з автомата продавчиню (фото)

Під час дії комендантської години у торговельному закладі пролунали постріли.

Поліцейські Дніпропетровщини затримали чоловіка, який у ніч проти 19 листопада розстріляв з автомата Калашникова продавчиню магазину в місті Павлограді.

Про це повідомили у пресслужбі поліції в Дніпропетровській області.

Повідомлення про постріли в торговому закладі надійшло до поліції близько 2 години ночі. На місці події поліцейські виявили тіло жінки з вогнепальним пораненням та встановили обставини злочину.

Також читайте На Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці

З’ясувалося, що під час дії комендантської години невідомий розбив скло у торговельному закладі, відчинив дверний засув та зайшов до приміщення, де здійснив декілька пострілів у 60-річну продавчиню. Потім він забрав з вітрини товар та пішов з місця злочину. Від отриманого поранення потерпіла померла.

Для розшуку та затримання убивці в місті було оголошено спеціальну поліцейську операцію.

Правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження, встановили маршрут руху зловмисника, опитали свідків події. На причетність до злочину було перевірено понад 20 осіб.

“В результаті вжитих заходів було встановлено, що до скоєння жорстокого вбивства причетний 53-річний чоловік. Щоб уникнути покарання, після вчинення злочину він переодягнувся та переховувався в іншому районі міста. Цієї ж доби поліцейські встановили місцеперебування підозрюваного та за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали його”, - повідомили у поліції.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка та в його гаражі правоохоронці виявили та вилучили автомат Калашникова, два магазини до нього, набої та інші речові докази.

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

У середу, 20 листопада, слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 п. 6 ст.115 (умисне вбивство) ККУ.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області чоловік через образу вистрелив з рушниці у 26-річного чоловіка. Від отриманих травм від помер на місці.

Читайте також: